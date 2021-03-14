السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات تشرع في توزيع استمارات الترشح وجمع التوقيعات للتشريعيات

شرعت السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات في توزيع استمارات الترشح للإنتخابات التشريعية المقبلة وجميع التوقيعات.

وأعلنت السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات أن رئيسها ، محمد شرفي، أصدر قرارين يتعلقان باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني والتصديق عليها، واستمارة التصريح بالترشح لقوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

وفي السياق أوضح المختص في القانون الدستوري، أوصيف السعيد، أن السلطة المستقلة لمراقبة الإنتخابات يبدأ عملها منذ صدور المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة، مضيفا أن الهيئة مطالبة اليوم بتوزيع استمارات الترشح وجميع التوقيعات علما أن الحملة الإنتخابية مقرر أن تنطلق 23 يوما قبل موعد الإقتراع.

من جهته يؤكد أستاذ القانون الدستوري، أحمد دخينيسة، أن السلطة المستقلة لمراقبة الإنتخابات ملزمة وفقا للدستور والقانون العضوي للإنتخابات بتنظيم أدق التفاصيل بعد ضبط رزنامة تواريخ العملية الإنتخابية على غرار استمارات الترشح والتوقيعات.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية