وكالة دعم وتنمية المقاولاتية تعلن قبول 250 ملفا لتعويض ديون المؤسسات المتعثرة

كشفت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية عن قبول 250 ملفا لتعويض ديون المؤسسات المتعثرة من أصل 500 ملفا قيد الدراسة، فيما تم تسوية وضعية 19 مؤسسة بتسديد ديونهم لدى البنوك والوكالة.

وأوضح مبارك قطاش، المكلف بالإعلام لدى الوكالة، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى هذا الاثنين، أن تعويض الملفات 150 ملفا تم بقيمة تفوق 45 مليار سنتيم كمرحلة أولى وتم تأجيل 239 ملفا للدورات المقبلة، فيما سدد أصحاب 19 مؤسسة متعثرة ديونهم لدى البنوك والوكالة بينما أعيد 6 ملفات للبنوك لعدم استيفائهم لشروط التعويض".

وأثار قرار التعويض ارتياح اصحاب المؤسسات المتعثرة مثلما عبر عنه خليل حضري صاحب مؤسسة متعثرة مختصة في كراء السيارات، مشيرا إلى أن تعثرهم لا علاقة له بقلة الخبرة أو التسيير إنما له علاقة بالصعوبات الإدارية والظروف الصحية.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية