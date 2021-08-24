الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية: قبول 208 ملف إضافي لتعويض ديون المؤسسات المتعثرة

﻿ قبلت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (أناد)، الثلاثاء، 208 ملفا يتعلق بتعويض ديون الشباب من ذوي المشاريع و ذلك في إطار دعم وتنمية المقاولاتية وكذا التكفل بالمؤسسات المصغرة المتعثرة عن طريق تعويض ديونها من طرف صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض .

وجاء في بيان للوكالة ان هذه الأخيرة قامت خلال جلسة العمل الـ 18 بدراسة 529 ملف لمؤسسات متعثرة (من أصل 9099 مؤسسة) مقدم من طرف ممثلي بنوك ولاية تيبازة حيث تم قبول 208 ملف للتعويض بما يفوق 26 مليار سنتيم و ذلك في إطار دعم وتنمية المقاولاتية و التكفل بالمؤسسات المصغرة المتعثرة من أجل تعويض ديونها بهدف إعادة بعث نشاطها من جديد حسب كل حالة .

وحسب المصدر ذاته، فقد تم تأجيل 320 ملف كون المؤسسات لا تزال في حالة نشاط و ذلك بهدف إعادة دراسة هذه الملفات وتقديم المرافقة اللازمة لها من طرف "اناد "عن طريق إعادة جدولة ديونها و منحها مخططات أعباء لإعادة بعث نشاطها عن طريق الاتفاقيات الممضاة.

وتم في الإطار ذاته - يضيف ذات المصدر- إعادة ملف واحد إلى البنوك لعدم استيفائه شروط التعويض.

وذكر المصدر نفسه أن الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية التي تضم ممثلين عن صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها للشباب من ذوي المشاريع برمجت كل أسبوع جلسات لدراسة ما لا يقل عن 500 ملف في كل جلسة.