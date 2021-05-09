أناد: أصحاب المشاريع أحرار في اختيار مورديهم

أكدت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية "أناد" (انساج سابقا)، في بيان لها اليوم الاحد، أنه بإمكان أصحاب المشاريع في إطار هذا الجهاز، اختيار مورديهم بكل حرية، نافية وجود أي قوائم خاصة بموردين معتمدين لديها.

وجاء في البيان : "تعلم الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية كافة الشباب أصحاب المشاريع أنه لا يوجد موردين معتمدين لدى الوكالة أو قوائم خاصة بهم".

وأضاف نفس المصدر بأنه "لأصحاب المشاريع كامل الحرية المطلقة في اختيار مورديهم عند اقتناء المعدات والتجهيزات الخاصة بمشاريعهم، حيث يقتصر دور الوكالة في هذا الشأن في إجراء مراقبة على الموردين على مستوى مصالح مديرياتها".

وفي هذا الإطار حذرت الوكالة من استعمال رمز واسم الوكالة مؤكدة أنها كل مورد يقوم بذلك "سوف يتعرض إلى المتابعة القضائية"، حسب البيان.