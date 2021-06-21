أنــاد : قبول 233 ملفا إضافيا لتعويض ديون مؤسسات " أنساج" المتعثرة

أعلنت لوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة أن الوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية "أناد" (أنساج سابقا) قامت بقبول 233 ملفا إضافيا لتعويض ديون المؤسسات المتعثرة بما يفوق 35 مليار سنتيم .

وأوضح البيان للوزارة أنه تنفيذا لمحاور الاستراتيجية الجديدة المتخذة لإعادة بعث جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وكذا التكفل بالمؤسسات المصغرة المتعثرة عن طريق تعويض ديونها أو إعادة بعث نشاطها من جديد حسب كل حالة، تم اليوم الاحد عقد جلسة العمل الحادية عشر للجنة الضمان المكونة من ممثلي صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والمكلفة بدراسة هذه الملفات.

وخلال هذه الجلسة ، المنعقدة بمقر الوكالة، تم دراسة 500 ملف مقدم من طرف ممثلي البنوك و قبول 233 ملف للتعويض بما يفوق 35 مليار سنتيم.

من جهة اخرى، تم تأجيل 261 ملف كون المؤسسات في حالة نشاط لإعادة دراستهم وتقديم المرافقة اللازمة لهم من طرف "اناد" عن طريق إعادة جدولة ديونهم و منحهم مخططات أعباء لإعادة بعث نشاطهم عن طريق الاتفاقيات الممضاة.

كما تمت تسوية وضعية 6 ملفات نهائيا من طرف اصحاب المؤسسات المصغرة عن طريق تسديد ديونهم لدى البنوك و الوكالة.

ووصل بالتالي إجمالي عدد المؤسسات المصغرة المتعثرة التي تمت دراسة ملفاتها خلال الجلسات إلى 5.515 ملف، حسب البيان الذي أكد انه سيتم برمجة جلسات اخرى كل أسبوع ودراسة ما لا يقل عن 500 ملف في كل جلسة.