الفريق شنقريحة يشرف على تنصيب اللواء محمد الصالح بن بيشة أمينا عاما بالنيابة لوزارة الدفاع الوطني

أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق السعيد شنقريحة, هذا الاثنين, باسم رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, على التنصيب الرسمي للواء محمد الصالح بن بيشة أمينا عاما لوزارة الدفاع الوطني بالنيابة, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان : "باسم السيد رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, أشرف السيد الفريق السعيد شنقريحة, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, اليوم الاثنين 15 مارس 2021, على التنصيب الرسمي للواء محمد الصالح بن بيشة أمينا عاما لوزارة الدفاع الوطني بالنيابة خلفا للواء عبد الحميد غريس, وذلك وفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 مارس 2021".

وأشار ذات المصدر أن هذه المناسبة كانت "سانحة للسيد الفريق ليسدي من خلالها لإطارات الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني جملة من التعليمات والتوجيهات بغية مواصلة بذل المزيد من الجهود في خدمة الجزائر وحماية مصالحها العليا", حاثا إياهم على "الالتزام الكامل والوافي للقيام بالمهام المنوطة بهم بكل الصرامة اللازمة والمثابرة الضرورية".

وحضر مراسم التنصيب -يضيف البيان- "رؤساء الدوائر والمراقب العام للجيش والمدراء ورؤساء المصالح المركزية بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي".

وخلص المصدر الى أن الفريق شنقريحة "صادق بعد ذلك على محضر تسليم السلطة".