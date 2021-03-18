بنك الجزائر: إطلاق ورقة نقدية جديدة من فئة 2000 دج

أطلق بنك الجزائر هذا الخميس ورقة نقدية جديدة من فئة 2000 دج تحت شعار "أبطال الثورة" حيث صممت لتحمل صور القادة التاريخيين الستة مفجري الثورة التحريرية وهذا بمناسبة احياء ذكرى 19 مارس 1962 .

و خلال تنشيط ندوة صحفية بهذه المناسبة, صرح الأمين العام لبنك الجزائر محمد-شريف كوتشوكالي أن تداول هذه الورقة النقدية الجديدة بدأ الخميس عبر كامل التراب الوطني حيث يأتي مصاحبة للورقة الحالية من نفس القيمة.

و حسب نفس المسؤول فان بنك الجزائر اصدر هذه الورقة النقدية الجديدة بموجب التنظيم رقم 2020-05 الصادر شهر ديسمبر الماضي و المتعلق بتصميم ورقة بنكية بقيمة ألفي (2000 ) دج و تحمل أيضا التاريخ الرمزي 5 جويلية2020 .

و تحمل الورقة النقدية الصورة التاريخية لمجموعة الستة الذين هندسوا للثورة التحريرية و التي أخذت لهم عشية اندلاعها و من ورائهم جبال بوزغزة والأوراس و خراطة التي كانت مسرحا لحرب التحرير الوطنية.

و تحمل الورقة النقدية من الجهة الثانية رموزا للتراث التاريخي و الثقافي الجزائري منها فوقارة الذي يعد معلما تركه الأسلاف و المتمثل في تعبئة المياه و تقاسمها اضافة الى الضريح النوميدي امدغاسن.

من جهة أخرى, و في اطار عصرنة وسيلة انتاج الأوراق البنكية, أكد ذات المسؤول أن بنك الجزائر استفاد مطلع سنة 2021 على مستوى بلدية سيدي موسى من فضاء عقاري لإنجاز مركب صناعي و تكنولوجي بمعايير دولية سيحتضن مطبعة ذات تكنولوجيا عالية و مقر الصندوق العام لبنك الجزائر و مركز لفرز الأوراق البنكية و مركزا للتكوين في مجال صناعة النقود المتداولة.

و من جهته, اوضح المدير العام لدار النقود حمود عمارة أن الأمر يتعلق من خلال هذا الاصدار بتعزيز تأمين الورقة البنكية الجديدة سيما من خلال علامة مقام الشهيد الموجودة على الجهة اليمنى من الورقة بلون يميل من الأخضر الى الذهبي حسب زاوية الميل.

كما تشمل الورقة النقدية على وسم رقمي من خلال بورتريه للأمير عبد القادر في وسط شريط عمودي يوجد على يسار الورقة النقدية حسب عمارة مضيفا أن كتابة "بنك الجزائر" بالعربية و بحروف صغيرة أسفل الورقة تشكل أيضا عامل تأمين.

و اضافة الى ذلك, تم طبع الرقم 2000 دج ب " الحجم اللطيف " و بتقنية البراي للمكفوفين على حد قوله.