الجيش الصحراوي ينفذ هجمات جديدة على مواقع تخندقات جيش الاحتلال المغربي

19/03/2021 - 21:23

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة، استهدفت من خلالها مواقع تخندق جيش الاحتلال المغربي بقطاعات الفرسية، أم أدريكة والمحبس، حسب البلاغ العسكري رقم 128، الصادر اليوم الجمعة، عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وأضاف البلاغ أن وحدات الجيش الصحراوي قصفت، أمس الخميس، نقاط تواجد جيش الاحتلال المغربي، بمنطقة روس أوديات أشديدة بقطاع الفرسية، إلى جانب قصف عنيف استهدف قواعد جنود الاحتلال بمنطقة أزمول أم خملة بقطاع أم أدريكة.

وذكر البيان أن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي، قصفت، اليوم الجمعة، تخندقات القوات المغربية في منطقة تنوشاد بقطاع المحبس.

وقال البيان إن هجمات الجيش الصحراوي "تتوالى"، مستهدفة تموقعات الجيش المغربي، الذي تكبد خسائرَا جسيمةذ في الأرواح والمعدات على طول الجدار الرملي.

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