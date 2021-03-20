الفريق شنقريحة :الهدف الاسمى للقيادة العليا هو مواصلة تطوير قدرات الجيش الوطني الشعبي للتكيف مع التحديات والمخاطر والتهديدات المحتملة

أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة ، في ذكرى عيد النصر ، من الناحية العسكرية الثانية بوهران أن الهدف الاسمى للقيادة العليا هو مواصلة تطوير قدرات الجيش الوطني الشعبي للتكيف مع التحديات والمخاطر والتهديدات المحتملة ".

وخلال زيارة تفتيشية وتفقدية رفقة اللواء جمال حاج لعروسي قائد الناحية وقف الفريق سعيد شنقريحة ، وقفة ترحم على روح المجاهد المتوفى أحمد بوجنان ، المدعو سي عباس .

كما استمع الفريق سعيد شنقريحة ، الى انشغالات افراد الناحية العسكرية الثانية واهتماماتهم . ووقف ايضا رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي اليوم بمؤسسة تطوير السيارات بتيارت عند جودة العربات المصنعة وأسدى تعليمات بخصوص تبني احدث طرق التسيير والحرص على التكوين المستمر ".

المصدر: الاذاعة الجزائرية