تسوية الرزنامة/الجولة 12: شباب بلوزداد أمام حتمية الفوز على جمعية الشلف

ينتظر فريق شباب بلوزداد مهمة محفوفة بالمخاطر خلال سفريته التي تقوده إلي الشلف لمواجهة الجمعية المحلية هذا الأربعاء على الساعة الثالثة عصرا في إطار تسوية رزنامة الجولة 12 من بطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم.

وسيكون شباب بلوزداد، الذي يتواجد في المركز 11 برصيد 22 نقطة، مطالب بالاستفاقة والعودة إلي سكة الانتصارات ووضع حد لسلسلة النتائج السلبية (9 مقابلات دون فوز في كل المسابقات).

ورغم تراجع نتائج التشكيلة العاصمية قررت إدارة شباب بلوزداد تجديد الثقة في المدرب الفرنسي فرانك دوما حفاظا على الاستقرار داخل عناصر الفريق مع امل ان يجد التقني الفرنسي الحلول للخروج من ازمة النتائج التي يمر بها الفريق.

من جهته سيخوض فريق جمعية اولمبي الشلف الذي يحتل المركز 13 برصيد 20 نقطة، هذه المواجهة بإرادة الفوز وتأكيد صحوته الأخيرة تحت إشراف المدرب ايغيل مزيان، بعد ان حقق الفوز على اتحاد بسكرة بنتيجة 1-0، ثم العودة بالتعادل امام سريع غليزان بنتيجة 0-0.

وتعد مواجهة جمعية الشلف- شباب بلوزداد المباراة المتأخرة الأولى التي تبرمجها الرابطة بعد نهاية مرحلة الذهاب من بطولة الرابطة الأولى. وستلعب 7 مباريات متأخرة أخرى حتى يوم 30 مارس الجاري في انتظار برمجة المقابلات المتأخرة العشرة الأخيرة.

برنامج المقابلات المتأخرة:

الأربعاء 24 مارس

اولمبي الشلف - شباب بلوزداد (الجولة الـ 12)

الجمعة 26 مارس

اتحاد الجزائر - مولودية الجزائر (الجولة الـ 12)

شبيبة الساورة - وفاق سطيف (الجولة الـ 13)

شبيبة القبائل - شباب قسنطينة (الجولة الـ 13)

الأحد 28 مارس

شباب بلوزداد - وداد تلمسان (الجولة الـ 13)

الثلاثاء 30 مارس

مولودية الجزائر - اولمبي الشلف (الجولة الـ 13)

شبيبة القبائل - سريع غليزان (الجولة الـ 14)

وفاق سطيف - امل عين مليلة (الجولة الـ 14)