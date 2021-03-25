وزير التجارة: إدراج 25 منتوج ضمن البطاقية الوطنية

أعلن وزير التجارة كمال رزيق،عن ادراج 25 منتوج ضمن البطاقية الوطنية التي ستكون في متناول جميع المتعاملين الإقتصاديين و السفراء، و ذلك تحسبا للدخول في مرحلة تسويق منتجاتهم محليا،و تصديرها في مرحلة قادمة نحو الخارج.

و في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة هذا الخميس ،أرجع رزيق أسباب ارتفاع سعر زيت المائدة إلى المضاربة التي فرضها بعض التجار طمعا في الربح السريع خاصة مع إقتراب شهر رمضان الفضيل.

كما حمل رزيق المواطن جانب من المسؤولية ، لأنه بمجرد سماعه الأخبار التي روجت عبر وسائل الإعلام حول ندرة محتملة لزيت المائدة، قام بتغيير مستوى استهلاكه وخزن كميات إضافية.

ولمواجهة اي وضع طارئ، شدد رزيق على استعداد الدولة للتدخل لضمان وفرة المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك من لحوم وزيوت وحبوب وخضروات وغيرها من خلال الاستيراد.

واستبعد الوزير في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، حدوث اي ارتفاع في أسعار المواد المدعمة او المسقفة باستثناء بعض "الحالات المعزولة"، مشيرا الى المرسوم التنفيذي رقم 16-87 المؤرخ في 1 مارس 2016 الذي يحدد السعر الأقصى عند الاستهلاك وهوامش الربح القصوى عند الإنتاج وعند التوزيع بالجملة والتجزئة لمادة الزيت.

وحسب رزيق، فانه من الضروري أن يذهب الدعم الى مستحقيه و هو ما يتم العمل عليه لمراجعة هذا الدعم في إطار لجنة قطاعية على مستوى وزارة المالية.

المصدر: الإذاعة الجزائرية / وكالة الأنباء الجزائرية