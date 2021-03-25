كورونا: تسجيل105 إصابة وحالتي وفاة خلال ال24 ساعة

أعلن بيان لوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، هذا الخميس عن تسجيل105 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وحالتي (02) وفاة في الجزائر خلال ال24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 93 مريضا للشفاء.

وأوضح ذات المصدر أن اجمالي الحالات المؤكدة بلغ 116.543 شخص من بينها 105 حالة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 81016 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3071، في حين يتواجد 17 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 22 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة و24 ولاية سجلت من 1 إلى 9 حالات، فيما سجلت ولايتان (02) أزيد من 10 حالات.

وأوصت الوزارة بالمناسبة المواطنين الالتزام بنظام اليقظة، كما دعت إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما اعتبرت ان الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.