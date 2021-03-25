تصفيات كأس إفريقيا-2021 : الجزائر تتعادل أمام زامبيا بـــثلاثية لمثلها

تعادل المنتخب الجزائري لكرة القدم أمام مضيفه الزامبي بنتيجة (3-3) الشوط الاول (2-1)، سهرة اليوم الخميس بالملعب الوطني بالعاصمة لوساكا، في إطار الجولة الخامسة عن المجموعة الثامنة للتصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس افريقيا للأمم لكرة القدم 2021 بالكامرون و المؤجلة الى 2022.

وسجل أهداف "الخضر" كل من رشيد غزال (19) و اسلام سليماني (25 و 55)، فيما وقع أهداف "الرصاصات النحاسية" كل من باتسون داكا (34 ض.ج و 80 ض.ج) و كليتوس شاما (52).

ورغم هذا التعادل، يرفع أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي رصيدهم الى 11 نقطة في صدارة الترتيب ، فيما يتذيل الزامبيون المجموعة بــــ 4 نقاط.

وعلى إثر هذه النتيجة، تتأهل زيمبابوي رسميا إلى النهائيات الإفريقية رفقة "الخضر"، باحتلالها الصف الثاني بـــ 8 نقاط، وذلك بفضل فوزها في وقت سابق اليوم الخميس، (1-0) على بوتسوانا، بقيادة المدرب الجزائري عادل عمروش، التي تأتي في الثالث بأربع نقاط.

وفي الجولة السادسة والأخيرة، يستضيف المنتخب الجزائري نظيره البوتسواني يوم الاثنين 29 مارس بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، أما زيمبابوي فتستقبل زامبيا بالعاصمة هراري في نفس اليوم وعلى التوقيت ذاته (00ر20).