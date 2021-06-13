تسوية الرزنامة: إجراء مباراة شباب قسنطينة - شباب بلوزداد يوم 23 جوان الجاري

برمج لقاء شباب قسنطينة وشباب بلوزداد الذي يدخل ضمن منافسات الجولة ال25 من بطولة الرابطة الأولى، يوم الأربعاء 23 جوان الجاري، حسبما أعلنت عنه الرابطة المحترفة لكرة القدم هذا الأحد عبر موقعها الرسمي.

وأجلت المباراة عقب استدعاء خمسة لاعبين من شباب بلوزداد من قبل المنتخب الوطني المحلي الذي سيدخل في تربص من 13 إلى 17 جوان الجاري، يتخلله لقاء ودي أمام المنتخب الليبيري يوم الخميس بملعب وهران الجديد.

وجرت المقابلات الأولى من الجولة ال25 يوم الخميس الفارط، والتي شهدت تألق الرائد وفاق سطيف الذي حقق فوزا عريضا بنتيجة 3-0 أمام مضيفه نادي بارادو.

أما لقاء نصر حسين داي - اتحاد الجزائر لحساب نفس الجولة فقد أجل إلى تاريخ لاحق بسبب حضور ثلاثة لاعبين من الاتحاد في تربص المنتخب المحلي.

من جهة أخرى، حددت الرابطة يومي 18 و19 جوان الجاري كتاريخ لإجراء مباريات الجولة 26 والتي ستعرف تأجيل لقاء القمة بين اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل بسبب مشاركة "الكناري" في الدور نصف النهائي من كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.

وتبقى شبيبة القبائل ممثل الجزائر الوحيد في المنافسات الافريقية حيث ستلاقي نادي كوتون سبور الكاميروني. ويجرى لقاء الذهاب في ال20 من شهر جوان الجاري بياوندي، بينما برمج لقاء العودة في ال27 من نفس الشهر بملعب 5 جويلية الأولمبي بالعاصمة.