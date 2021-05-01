تسوية رزنامة الجولة ال18: مولودية الجزائر تسحق نجم مقرة بخماسية مقابل هدف

01/05/2021 - 00:17

سحق فريق مولودية الجزائر، نظيره نجم مقرة بخماسية كاملة مقابل هدف ليلة الجمعة للسبت، على أرضية ملعب 5 جويلية الأولمبي بالعاصمة، لحساب تسوية رزنامة الجولة ال18، من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وبفضل هذا الفوز الذي يحمل توقيع كل من بلال بن ساحة في الدقيقة 45 وسامي فريوي في الدقائق 59 و69 و70 وعبد الرحمان بورديم في الدقيقة 66، ارتق فريق مولودية الجزائر إلى الصف السابع برصيد 31 نقطة بمعية إتحاد الجزائر وجمعية عين مليلة، بينما يبقى نجم مقرة يقبع في المرتبة 17 برصيد 16 نقطة.

وستختم مباريات تسوية الرزنامة التي برمجتها الرابطة المحترفة لكرة القدم، يوم السبت بإجراء مباراة شبيبة سكيكدة أمام وفاق سطيف بداية من الساعة الرابعة مساء، وهذا قبل انطلاق مرحلة الإياب المقررة يوم الثلاثاء المقبل 4 ماي الجاري بمناسبة إجراء الجولة العشرين.

وسوم:

كرة القدم, الرابطة 1

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