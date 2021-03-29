استلام 920 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك v" قبل نهاية أفريل المقبل

أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات, عبد الرحمن بن بوزيد, هذا الاثنين, أن الجزائر ستستلم "قبل نهاية أفريل المقبل 920 ألف جرعة من اللقاح الروسي سبوتنيك v".

وقال السيد بن بوزيد في تصريح للصحافة على هامش الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة, أن "الجزائر وقعت عقدا مع الطرف الروسي لاستلام مليون جرعة من لقاح سبوتنيك v, تسلمت منه على مرتين 50 ألف جرعة ثم 30 ألف جرعة, في انتظار استلام 920 ألف جرعة قبل نهاية أبريل المقبل".

وأضاف الوزير أن الجزائر "تقبل كل اللقاحات ولديها حاليا لقاحات سبوتنيك, أسترازينيكا وسينوفارم وتنتظر وصول لقاحات أخرى على غرار فايزر, جونسون جونسون بالإضافة إلى لقاح صيني", مؤكدا أنه "تم التوقيع على عقود مع كل هذه المخابر".

وفي سياق متصل, شدد الوزير على أن القطاع فضل مباشرة عملية التلقيح "برؤية" تفاديا لوجود انقطاع في العملية, مؤكدا أن عدم استلام لقاحات طيلة الفترة السابقة "خارج عن سيطرة" الوزارة على اعتبار أن "من يبيع اللقاح هو من يسيطر".

وأعرب وزير الصحة عن اطمئنانه لانخفاض وتيرة انتشار وباء كورونا, مؤكدا بالقول : "مطمئنون لاستقرار عدد الإصابات, ننتظر وصول اللقاحات عن قريب ونتحدث عن المناعة الجماعية".

ومن جهته, قال مدير الوكالة الوطنية للأمن الصحي, البروفيسور كمال صنهاجي, أنه يمكن الاعتماد على "مناعة القطيع", حتى يتم تلقيح المصابين بفيروس كوفيد-19 مرة واحدة فقط.

وكشف صنهاجي أن المفاوضات لتصنيع اللقاح في الجزائر "متقدمة" وأن كل الظروف "متوفرة لتكييف المخابر الجزائرية لتصنيع اللقاح في السداسي الثاني من السنة الجارية".

وأشار ذات المسؤول إلى أنه "سيكون خلال الشهرين المقبلين تنوع كبير في اللقاحات, حيث سيتم طرح اللقاحات التي هي حاليا في مرحلة التجارب السريرية".