بلماضي : أنا راض تماما عن المردود الذي قدمه اللاعبون

عبر الناخب الوطني جمال بلماضي عن رضاه التام عن المردود الذي قدمه لاعبو المنتخب الجزائري لكرة القدم وفوزهم على الفريق البوتسواني بنتيجة (5-0) سهرة الاثنين بملعب "مصطفى تشاكر" بالبليدة.

وقال بلماضي في تصريح صحفي عقب اللقاء الذي جرى لحساب الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثامنة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا-2021 بالكاميرون :"مثلما حدث في لقاء الذهاب, اعتمد منتخب بوتسوانا على الخشونة في اللعب وكانت بعض تدخلات لاعبيه فوق حدود قواعد اللعب. الأمر الذي صعّب من مأموريتنا في الشوط الأول. لكننا لم نفقد تركيزنا و واصلنا اللعب وفقا لخطتنا إلى غاية تحسن الأداء والفعالية أثناء الشوط الثاني. أنا راض تماما عن المردود الذي قدمه اللاعبون فوق أرضية الميدان, لأنهم عرفوا كيفية تحقيق ردة فعل إيجابية بالرغم من صعوبة المهمة. اقتنعت كذلك بأداء اللاعبين الجدد في المجموعة على غرار الشاب زروقي الذي أدى مباراة جميلة ويعد بمستقبل زاهر بمعية باقي العناصر الجديدة. الأمر المؤسف خلال هذا اللقاء هو أداء ثلاثي التحكيم, الذي لم يكن في المستوى حسب رأيي. كنا نستطيع الفوز في المواجهتين الأخيرتين, لكن مثلما حدث في زامبيا, كلفنا سوء التحكيم تضييع نقاط ثمينة".

وأضاف يقول:"المهم أننا بلغنا هدفنا بالتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا-2021 بطريقة مستحقة في المركز الأول للمجموعة الثامنة. حاليا علينا التجند والتركيز لخوض حملة تصفيات كأس العام-2022, والتي تبقى هدفنا الرئيسي وسنقدم كل ما لدينا فيها".

بخصوص اللاعبين المصابين قال الناخب الوطني", الحمد لله لا توجد إصابات بليغة, خاصة بالنسبة لرشيد غزال (أصيب في لقاء زامبيا) يتحسن وسيعود للتدريبات في الأيام القادمة وأنا مرتاح لذلك لأنه يؤسفني أن يصاب اللاعبون ضمن تربصات المنتخب".