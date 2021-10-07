بلماضي: ضرورة التعامل بجدية مع كل الفرق وعدم التساهل معها

شدد مدرب المنتخب الجزائري, جمال بلماضي, هذا الخميس, على ضرورة "التعامل بكل جدية مع جميع المنتخبات", من بينها النيجر الذي سيواجه "الخضر" الجمعة بملعب "مصطفى تشاكر" بالبليدة (سا 00ر20) برسم الجولة الثالثة عن التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022, "والقادر على تشكيل صعوبات كبيرة لمنافسيه على الرغم من المركز المتأخر الذي يحتله في ترتيب الفيفا", وهذا "عملا بقاعدة أن كرة القدم ليست بالعلوم الدقيقة".

وصرح بلماضي خلال ندوة صحفية بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى : "اذا اعتمدنا على ترتيب النيجر في الفيفا وعلى تاريخه الكروي, فلا يعد من بين المنتخبات القوية في افريقيا.

لكن كرة القدم ليست بالعلوم الدقيقة, ويجب التعامل مع جميع المنتخبات بكل جدية وعدم التساهل معها".

وحسب الناخب الوطني, فإن النيجر "يمتاز باستقرار في الفريق مع المدرب جون ميشال كافالي" والدليل على ذلك أنه "كان ندا لمنافسه البوركينابي وقدم أداء لا بأس به مع السرعة في اللعب والنوعية في الفرديات".

ويواجه زملاء المهاجم بغداد بونجاح نظرائهم من النيجر, بنية استعادة نشوة الانتصارات وتعزيز مركزهم في صدارة المجموعة الأولى.

فبعد التعثر الأخير أمام بوركينافاسو (1-1) سبتمبر الفارط بمراكش (المغرب), يبدو أن الفريق الوطني في أحسن رواق لحصد ثلاث نقاط إضافية أمام منتخب يحتل المركز ال119 عالميا في آخر تصنيف للفيفا, ويتواجد في الصف الثالث في المجموعة الاولى بثلاث نقاط.

وسيدير هذه المواجهة ثلاثي تحكيم غاني بقيادة دانييل ني آيي لاريا, بمساعدة مواطنيه بروبي كواسي اشيمبونغ و اتيماكا بول كودزو, اضافة الى الحكم الرابع من نفس البلد عبد اللطيف اداري, فيما سيكون محافظ اللقاء المغربي كاواشو جمال.

وفي اللقاء الآخر عن ذات المجموعة, يلتقي منتخب بوركينافاسو يوم الجمعة نظيره الجيبوتي بالملعب الكبير بمراكش على الساعة 00ر20.

وتتصدر الجزائر المجموعة الاولى رفقة بوركينافاسو بأربع نقاط لكل منهما, فيما يأتي النيجر في المرتبة الثالثة بثلاث نقاط بينما تتذيل جيبوتي الترتيب دون رصيد.