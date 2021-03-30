شباب بلوزداد: الإدارة تنهي مهام المدرب فرنك دوما

أعلنت إدارة شباب بلوزداد هذا الثلاثاء، عن مغادرة مدرب الفريق فرانك دوما، العارضة الفنية للنادي.

وقال النادي البلوزدادي في بيان عبر موقعه الرسمي بالفيسبوك أنه "تم صبيحة هذا الثلاثاء الاتفاق بين شباب بلوزداد والمدرب فرانك دوما على فسخ العقد الذي يربطهما بالتراضي. ليضيف البيان أن "رئيس النادي شريف الدين عمارة، وخلال اجتماعه مع فرانك دوما أعرب عن شكره لكل ما قدمه للفريق خلال مدة انتدابه". واشتر البيان أيضا ان "إدارة النادي قررت تكليف المدربين المساعدين سليمان رحو وكريم بختي للإشراف على الفريق بصفة مؤقتة إلى حين تعيين مدرب جديد".

للتذكير، فإن الرئيس المدير العام لشباب بلوزداد كان قد إستدعى أمس الاثنين المدرب فرانك دوما لمناقشته حول حصيلته الفنية والحديث عن مستقبله مع الفريق كما تم إعفائه من الحصة التدريبية التي كانت مقررة نهار اليوم.

ويحتل شباب بلوزداد المركز العاشر في جدول ترتيب الرابطة الأولى برصيد 26 نقطة، بعد تعثره الأخير أمام وداد تلمسان بنتيجة 1-1 على أرضية ملعب 20 أوت بالعناصر لحساب تسوية رزنامة الجولة الـ13 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.