حوادث المرور: وفاة 20 شخصا وإصابة 1236 خلال أسبوع

31/03/2021 - 11:20

لقي 20 شخصا حتفهم وأصيب 1236 آخرون بجروح في 998  حادث مرور خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 27 مارس الجاري على مستوى التراب  الوطني حسب ما أوردته الأربعاء حصيلة للحماية المدنية.     

وتم تسجيل أثقل حصيلة على مستوى ولاية تمنراست بوفاة 04 أشخاص و جرح 05  آخرين تم إسعافهم و تحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر 06 حادث مرور.

و قامت وحدات الحماية المدنية بـ 898 تدخلا سمحت بإخـــماد 565 حريق منها  منزلية صناعية وحرائق مختلفة.

كما قامت خلال نفس الفترة وحداث الحماية في مجال العمليات المختلفة بـ 5054  تدخـل لتغطية 4330 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص في خطر.

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