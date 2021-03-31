معهد باستور يؤكد وجود 37 حالة جديدة مؤكدة من السلالات المتحورة في الجزائر

أعلن معهد باستور، اليوم الأربعاء في بيان له، عن وجود 37 حالة جديدة مؤكدة من السلالات المتحورة في الجزائر.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في سياق البحوث الجينية المستمرة التي يقوم بها معهد باستور بالجزائر على فيروس SARS-CoV-2 في إطار مراقبة السلالات المتحورة الموجودة حاليا في عدة بلدان من العالم، تم تأكيد تسع (09) حالات جديدة من السلالة البريطانية (B.1.1.7) وثمانية وعشرون (28) حالة جديدة من السلالة النيجيرية (B.1.525)".

وأضاف البيان أن "الحالات التسع (09) المؤكدة من السلالة البريطانية (B.1.1.7) موجودة في ولايات الجزائر بأربع (04) حالات، البليدة (حالة واحدة)، المدية (حالة واحدة) وورقلة بثلاث (03) حالات".

أما بالنسبة للحالات الثمانية والعشرون (28) المؤكدة من السلالة النيجيرية (B.1.525)، فهي موجودة بولاية الجزائر بأربع (04) حالات، البليدة بثلاث (03) حالات، الوادي ب11 حالة، الجلفة بست (06) حالات، عين صالح بثلاث (03) حالات وورقلة بحالة واحدة".

وأشار معهد باستور بالجزائر إلى أنه بهذا "يبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة لحد الآن من السلالات المتحورة، ثلاثين (30) حالة من السلالة البريطانية وستة وخمسون حالة (56) من السلالة النيجيرية".

كما أكد أن "الالتزام بالتدابير الوقائية في إطار البروتوكول الصحي (التباعد الجسدي وارتداء الأقنعة الواقية والغسل المتكرر لليدين)، يبقى أفضل ضمان للحد من انتشار العدوى وتسجيل حالات جديدة".