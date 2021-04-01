الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية: خفض المساهمة الشخصية إلى 5 %

أعلن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة, نسيم ضيافات, عن خفض نسبة المساهمة الشخصية رسميا إلى 5 بالمائة, لفائدة الشباب الراغب في إنشاء مؤسسة مصغرة في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية "أناد" (أنساج سابقا).

وأوضح ضيافات في كلمة القاها خلال مراسم التوقيع على اتفاقية شراكة بين دائرته الوزارية ووزارة الثقافة, هذا الأربعاء أن "الوزير الأول قام بالتوقيع على مرسوم تنفيذي سيتم بموجبه خفض نسبة المساهمة الشخصية إلى 5 بالمائة", مقابل 15 بالمائة سابقا.

وسيتم الشروع في العمل بالنسبة الجديدة فور صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, يضيف الوزير المنتدب.

واعتبر ضيافات أن مثل هذه القرارات جاءت تتويجا لجهود تم بذلها طيلة سنة كاملة من أجل تحسين التكفل بالشباب المقاول والاستجابة لانشغالاته.

يذكر أن وكالة "اناد" تشترط على الشباب الراغب في الاستفادة من دعمها لإنشاء مشروع, أن يكون سنه بين 19 و40 سنة, أن يكون ذو شهادة أو تأهيل مهني و/أو له مهارات معرفية معترف بها بشهادة أو أي وثيقة مهنية أخرى, أن يقدم مساهمة شخصية في شكل أموال خاصة, وألاّ يكون قد استفاد من تدبير إعانة بعنوان إحداث النشاطات من أجهزة الدعم.