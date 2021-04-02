ممثلا لرئيس الجمهورية ..جــراد يحل بنيامي للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس المنتخب محمد بازوم

ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون، ، حلّ الوزير الأول، عبد العزيز جراد، هذا الجمعة، بعاصمة النيجرية نيامي، رفقة وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم، للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس المنتخب السيد محمد بازوم.

وكان في استقبال السيد الوزير الأول، في مطار نيامي الدولي، نظيره النيجري السيد بريجي رافيني.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون قد أجرى يوم الثلاثاء الماضي، مكالمة هاتفية مع رئيس النيجر، محمد بازوم، تطرقا خلالها إلى المستوى المتميز للعلاقات القائمة بين البلدين.

وخلال هذه المكالمة، أعرب الرئيسان عن ارتياحهما للمستوى المتميز للعلاقات القائمة بين الجزائر والنيجر وسبل تعزيزها، كما تبادلا وجهات النظر حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجدد رئيس الجمهورية بالمناسبة تهانيه للرئيس محمد بازوم لنيله ثقة الشعب النيجري الشقيق.

وتستعد النيجر لتنصيب رئيسها المنتخب محمد بازوم، في ظل تزايد مخاوف أمنية عقب الهجمات الدامية الاخيرة و التوترات السياسية الناجمة عن رفض النتائج الانتخابات الرئاسية، علاوة على محاولة الانقلاب التي زادت المشهد السياسي تعقيدا.

و بعد انتخابه في 3 فيفري الماضي رئيسا للبلاد، سيؤدي بازوم (60 عاما) هذا الجمعة رسميا اليمين الدستورية، ليصبح رئيسا جديدا للنيجر خلفا للرئيس محمد إيسوفو الذي قضى عهدتين من خمس سنوات على هرم السلطة.

وعشية الحدث التاريخي، أعلنت قوات الأمن في النيجر الأربعاء إحباط محاولة انقلاب في القصر الرئاسي بالعاصمة نيامي، وأكدت السلطات أنها أوقفت "عدد من العسكريين" عقب الهجو ، و أن الوضع"بات تحت السيطرة"، حسبما أوردته مصادر اعلامية.

و أدانت الجزائر بـ"شدة" بمحاولة الانقلاب، داعية إلى الاحترام الصارم للشرعية والنظام الدستوري، حسب بيان اليوم الأربعاء لوزارة الشؤون الخارجية ، فيما اعتبر الاتحاد الأفريقي عملية الانقلاب "تقويضا لعملية الانتقال السلمي للسلطة والتحول الديمقراطي" في النجير، مستنكرا بأشد الحادثة.