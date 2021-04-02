الجيش الصحراوي يشن هجمات جديدة ضد تخندقات قوات الإحتلال المغربية بقطاعات الفرسية والمحبس

02/04/2021 - 19:22

شنت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، اليوم الجمعة، هجمات جديدة ضد تخندقات جنود الاحتلال المغربي على طول الجدار الرملي الفاصل (جدار الذل والعار) بقطاعات الفرسية والمحبس، حسب ما جاء في البيان العسكري رقم 142 الصادر وزارة الدفاع الصحراوية.

وجاء في البيان العسكري الذي نقلته اليوم وكالة الانباء الصحراوية (وأص)، أن وحدات من الجيش الصحراوي، قصفت الجمعة، قواعد ونقاط تمركز القوات المغربية في منطقة أكرارة أشديدة بقطاع الفرسية، وأكرارة الفرسيك بقطاع المحبس.

كما استهدفت الوحدات الصحراوية، قواعد جنود الملكية المغربية في منطقة روس السبطي بقطاع المحبس وشنت قصفا عنيفا ضد مواقعهم بمنطقة لعكد بقطاع المحبس، حسب ما جاء في بيان وزارة الدفاع.

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة معاقل وتخندقات قوات الاحتلال التي تكبدت خسائر معتبرة في الأرواح والمعدات على طول الجدار الفاصل.

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