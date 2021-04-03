الجزائر ستفتح في الأسابيع المقبلة فروع لبنوك عمومية في بلدان إفريقية

أعلن وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان،هذا السبت بالجزائر العاصمة، عن فتح ممثليات للبنوك العمومية الجزائرية في عدد من البلدان الإفريقية خلال الأسابيع القادمة.

و قال السيد بن عبد الرحمان، على هامش افتتاح أشغال المنتدى الثقافي الاقتصادي، أن فتح ممثليات لهذه البنوك سيكون في "عدد من البلدان الإفريقية التي لها علاقات وثيقة بالجزائر" و يأتي في إطار "ترقية الاستثمارات والتصدير وتأكيدا لالتزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في التغيير".و أكد أن رئيس الجمهورية أعطى "موافقته الكاملة" على هذه الخطوة.

واوضح أيضا أن قطاعه "سيذهب بعيدا في إجراءاته الهادفة لتسهيل التصدير" مضيفا أن قانون المالية 2021 له "أجهزة لدعم التصدير في جميع القطاعات الاقتصادية" للبلد.

و أضاف أنه سيكون هناك "تأطير" من أجل "تسهيل حركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر".