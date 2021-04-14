كورونا : تسجيل 51 حالة جديدة من السلالة المتحورة البريطانية والنيجيرية في الجزائر

أكد معهد باستور بالجزائر, هذا الأربعاء, في بيان له عن تسجيل 20 حالة جديدة من السلالة البريطانية لفيروس كورونا و31 حالة جديدة من السلالة النيجيرية.

وأوضح ذات المصدر أنه "في سياق البحوث الجينية المستمرة التي يقوم بها معهد باستور بالجزائر على فيروس SARS-CoV-2 في إطار مراقبة السلالات المتحورة الموجودة حاليا في عدة بلدان من العالم, تم تأكيد20 حالة جديدة من السلالة البريطانية (B.1.1.7) و31 حالة جديدة من السلالة النيجيرية (B.1.525)".

وأضاف أنه بالنسبة للحالات المؤكدة من السلالة البريطانية (B.1.1.7), فالأمر يتعلق بـ "16 حالة من ولاية الجزائر, حالتين (02) من ولاية البليدة, حالة واحدة (1) من ولاية الجلفة و حالة واحدة (1) من ولاية وهران".

أما بالنسبة للحالات المؤكدة من السلالة النيجيرية (B.1.525), فيتعلق الأمر بـ"5 حالات من ولاية الجزائر, حالة واحدة (1) من ولاية البليدة, 5 حالات من ولاية الجلفة, 16 حالة من ولاية الأغواط, حالة واحدة (1) من ولاية المدية, حالتين (2) من ولاية غليزان و حالة واحدة (1) من ولاية تقرت".

وبالتالي - يضيف ذات المصدر- "يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة من السلالات المتحورة إلى حد الآن إلى 78 حالة من السلالة البريطانية و129 حالة من السلالة النيجيرية".

كما ذكر معهد باستور بأن "الالتزام بالتدابير الوقائية في إطار البروتوكول الصحي (التباعد الجسدي وارتداء الأقنعة الواقية والغسل المتكرر لليدين), يبقى أفضل ضمان للحد من انتشار العدوى وتسجيل حالات جديدة".