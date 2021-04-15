الجوية الجزائرية تعلن عن اضطرابات في رحلاتها القادمة من و إلى الجنوب

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية ، اليوم الخميس، عن اضطرابات تخص جميع رحلاتها من وإلى مطارات جنوب البلاد، و ذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت الشركة في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، انه "بسبب انعدام الرؤية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، فان جميع رحلات الخطوط الجوية الجزائرية من وإلى مطارات جنوب البلاد ستعرف اضطرابات".

وأضاف المصدر ذاته أن "سوء الأحوال الجوية، يمكن ان يتسبب حتى في إلغاء رحلات جوية من وإلى هذه المطارات الجنوبية"، موضحذا أن هذا التحذير سيظل ساري المفعول حتى تتحسن الظروف المناخية.