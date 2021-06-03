الجوية الجزائرية تؤكد بيع أكثر90 % من تذاكر رحلات الاياب

أكدت شركة الخطوط الجوية الجزائرية أنه تم بيع أكثر من 90 % من تذاكر رحلة الاياب عبر المنصة الالكترونية. وشدد المكلف بالإعلام بالشركة ، أمين اندلسي ، على التزام كل القادمين من الخارج بالبرتوكول الصحي غير مستبعد فتح خطوط دولية أخرى في حال احترام الاجراءات الوقائية .

وأضاف ذات المصدر في تصريح للقناة الاولى للاذاعة الجزائرية :" انه كان طلبا كبيرا على اقتناء التذاكر بعد الفتح الجزئي للرحلات الخارجية .

وبعث برسائل طمأنينة بالقول :" اذا ما نجحت هذه العملية سيكون في المستقبل فتح تدريجي أخر لعدة بلدان ".

ولاحظ السيد اندلسي ان الالتزام بالبرتوكول الصحي يجري في ظروف ملائمة جراء تناسق سلطات الجوية الجزائرية وايضا شرطة تسيير المطارات وشركة تسيير المطارات والتي طبقت البرتوكول الصحي بالتزام كبير للتسهيل للجزائريين لدخول التراب الوطني ".

المصدر: الاذاعة الجزائرية