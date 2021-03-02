الجوية الجزائرية تعلق الرحلات المستأجرة بين العاصمة ومطار تشنغدو الصيني لمدة أسبوعين

سيتم تعليق الرحلات الجوية المستأجرة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، بين الجزائر العاصمة ومطار تشنغدو الصيني، لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم 8 مارس، حسبما افاد بيان للشركة اليوم الثلاثاء.

وقال المصدر نفسه ان "السلطات الصينية اعلنت هذا الإجراء اليوم الثلاثاء 2 مارس بعد اكتشاف ست حالات إيجابية لكوفيد-19، على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية قادمة من الجزائر العاصمة".

و يتعلق الأمر حسبما اوضحت الشركة، بأربعة رعايا صينيين واثنين من أفراد الطاقم الذين انطلقوا من مطار الجزائر بعد اختبار "بي سي ار" (PCR) سلبي قبل 72 ساعة من الرحلة.

وأشار البيان من جهة اخرى إلى أن شركات طيران أجنبية أخرى كانت محل إجراء مماثل بعد اكتشاف حالات إيجابية لكوفيدـ19 بين ركابها.

