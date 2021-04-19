الصحة العالمية: أعطينا حتى الآن 780 مليون جرعة لقاح ضد كورونا حول العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد أنه تم إعطاء حوالي 780 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم حتى الان.

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا،ميليتا فوينوفيتش،انه "حتى يوم 12 أفريل، وفقا للمنظمة، تم إعطاء 780 مليون جرعة من اللقاحات في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أنه على الرغم من التقدم الملحوظ الذي تم تسجيله في 194 من أصل 220 دولة وإقليما أطلقت حملات التطعيم، لا يزال هناك خلل كبير في التوزيع العالمي للقاحات"، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".

وأوضحت أنه تم إعطاء أكثر من 87 بالمائة من هذه اللقاحات في البلدان ذات الدخل المرتفع أو الأكثر من المتوسط بينما تلقت البلدان منخفضة الدخل 0.2 بالمائة فقط من الجرعات.