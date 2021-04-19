الصحة العالمية: أعطينا حتى الآن 780 مليون جرعة لقاح ضد كورونا حول العالم

18/04/2021 - 22:42

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد أنه تم  إعطاء حوالي 780 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم حتى  الان.

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا،ميليتا فوينوفيتش،انه "حتى يوم 12  أفريل، وفقا للمنظمة، تم إعطاء 780 مليون جرعة من اللقاحات في جميع أنحاء  العالم، مشيرة إلى أنه على الرغم من التقدم الملحوظ الذي تم تسجيله في 194 من  أصل 220 دولة وإقليما أطلقت حملات التطعيم، لا يزال هناك خلل كبير في التوزيع  العالمي للقاحات"، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".

وأوضحت أنه تم إعطاء أكثر من 87 بالمائة من هذه اللقاحات في البلدان ذات الدخل المرتفع أو الأكثر من المتوسط بينما تلقت البلدان منخفضة الدخل 0.2  بالمائة فقط من الجرعات.

وسوم:

صحة, طب

طالع ايضاً

منظمة ﻿الصحة العالمية تتخوف من تزايد حالات كورونا خلال شهر رمضان
﻿ منظمة الصحة العالمية: "اختلال صادم" في التوزيع العالمي للقاحات كوفيد-19
منظمة الصحة العالمية تحذر من لقاحات "كوفيد-19" مزورة يتم تداولها إلكترونيا
منظمة الصحة العالمية: توفير 237 مليون لقاح مضاد لكورونا للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل