رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يستقبل الوزيرين بوقدوم وبلجود

﻿استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة، اليوم الاثنين بطرابلس، وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، ووزير الداخلية كمال بلجود، والوفد المرافق لهما.

وأفاد بيان لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن لقاء دبيبة ببوقدوم والوفد المرافق له، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، تناول "تكثيف التنسيق والتشاور السياسي حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وحسب البيان، فقد تم الاتفاق خلال الاجتماع "على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مواجهة الأخطار التي تهدد أمن المنطقة كالإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتهريب المخدرات، وتجارة الأسلحة والهجرة غير الشرعية".

وأضاف بيان الحكومة الليبية، انه تم خلال هذا اللقاء التأكيد ايضا على "أهمية الإسراع في عقد الاجتماعات التحضيرية للدورة 14 للجنة التنفيذية العليا المشتركة".

وحسب ذات المصدر "فإن ليبيا بصدد العمل على تفعيل الاتحاد المغاربي والدعوة إلى عقد اجتماع لدول الاتحاد على مستوى وزراء الخارجية".

للإشارة، في اطار زيارة عمل التي قادتهما ابتداء من اليوم إلى ليبيا، اجتمع السيدان بوقدوم وبلجود، مع عدد من المسؤولين الليبيين السامين، على غرار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبي رئيس المجلس الرئاسي السيدين موسى الكوني وعبد الله اللافي الى جانب استقبالهما من قبل رئيس المجلس الاعلى للدولة السيد خالد المشري.

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