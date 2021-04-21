وزارة الدفاع : تسليم 727 مركبة متعددة المهام وسيارات نفعية لعدة هيئات وطنية

أشرفت مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني,هذا الأربعاء بتيارت, على تسليم 727 مركبة متعددة المهام وسيارات نفعية من علامة مرسيدس-بنز الى كل من المديرية المركزية للعتاد بوزارة الدفاع الوطني, وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني, بالإضافة إلى مؤسسات مدنية عمومية وخاصة, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار تطوير مختلف فروع الصناعات العسكرية وبالخصوص الميكانيكية منها بما يلبي احتياجات مختلف هياكل الجيش الوطني الشعبـي والمؤسسـات الوطنية العمومية والخاصة, أشرفت مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني, اليوم الأربعاء 21 أبريل 2021, بتيارت (الناحية العسكرية الثانية), على تسليم 727 مركبة متعددة المهام وسيارات نفعية من علامة مرسيدس-بنز مصنعة من طرف الشركة الجزائرية لإنتاج السيارات ذات العلامة مرسيدس بنز SAFAV-MB مخصصة لنقل الأفراد, الإسعاف ونقل البضائع وذلك لفائدة كل من المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني, وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, المديرية العامة للأمن الوطني, بالإضافة إلى مؤسسات مدنية عمومية وخاصة".

وتجدر الإشارة بالمناسبة الى أن "هذه العملية الهامة تأتي تكملة لعمليات تسليم سابقة لسيارات متعددة المهام, والتي تؤكد قدرة هذه الشركة على تلبية طلبات زبائنها من حيث الكم والكيف في الآجال المحددة", يضيف بيان وزارة الدفاع الوطني.