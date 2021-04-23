﻿ مبارزة: تأهل الجزائريتين كوثر محمد بلبكير ومريم مباركي لأولمبياد طوكيو

اقتطعت المبارزتين الجزائريتين مريم مباركي وكوثر محمد بلكبير،الجمعة تأشيرة تأهلهما لدورة الالعاب الاولمبية (طوكيو 2021)، بعد فوزهما في نهائي الدورة التأهيلية (الاسلحة الثلاثة) المقامة بالقاهرة (مصر)، حسب ما افادت به الاتحادية الجزائرية للمبارزة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

واقتطعت المبارزة مباركي (اختصاص الشيش) تأشيرة تأهلها للموعد الاولمبي بعد تجاوزها لعقبة منافستها المغربية يسرى زكراني بنتيجة (15-10) ، فيما فرضت مواطنتها كوثر محمد بلبكير سيطرتها هي الاخرى على منافستها اولااوند بينيديكسيون (نيجيريا) بنتيجة (15- 13).

وشاركت الجزائر في هذه الدورة المؤهلة للألعاب الاولمبية بستة رياضيين (3 ذكور و 3 اناث) ، ويتعلق الامر بكل من اكرم أكرم بونابي و كوثر محمد بلكبير (اختصاص سيف الحسام ) وسليم هروي ومريم مباركي (اختصاص الشيش) و بركاني رافاييل و زبوج يسرى (اختصاص السيف ).

وبالإضافة الى كوثر محمد بلبكير و مريم مباركي، اقتطع 31 رياضيا جزائريا في عشر اختصاصات، تأشيرة تأهلهم الى الألعاب الأولمبية 2020 بطوكيو اليابانية، والمؤجلة الى 2021، في انتظار بقية العناصر المرتقب تأهلها.

والتخصصات المعنية هي: الملاكمة (8)، المصارعة المشتركة (8)، ألعاب القوى (3)، التجذيف (2)، الكانوي (1)، الدراجات (2)، السباحة (1)، الشراع (2)، الرماية الرياضية (1) و رفع الأثقال (1).