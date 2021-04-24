كرة السلة: إعادة انتخاب رابح بوعريفي لعهدة اولمبية جديدة

أعيد انتخاب الرئيس المنتهية عهدته، للاتحادية الجزائرية لكرة السلة، رابح بوعريفي، على رأس الهيئة الفدرالية للعهدة الأولمبية (2021-2024)، خلال أشغال الجمعية العامة الانتخابية ''المكررة'' المنعقدة اليوم السبت بالجزائر العاصمة.

وفي سباق انتخابي جرى بين مترشحين اثنين (02) بعد انسحاب رمزي بلحاج، مهدي أوسيف وزكرياء لحمر، تحصل بوعريفي على 37 صوتا من أصل 65 يحق لهم التصويت، مقابل 25 لعبد الله مولة، بينما تم إلغاء ثلاثة أصوات.

وكانت الجمعية الانتخابية التي جرت في الــــ 10 من شهر أبريل والتي شهدت إعادة انتخاب رابح بوعريفي، قد ألغيت نتائجها من قبل اللجنة الوطنية لمتابعة مسار تجديد هياكل الهيئات الرياضية الوطنية.

و تتواصل حاليا أشغال الجمعية العامة الانتخابية لاتحادية كرة السلة بانتخاب أعضاء المكتب الفدرالي الجديد.