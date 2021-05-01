كأس الرابطة: أولمبي المدية يلتحق بمولودية وهران واتحاد بسكرة لدور ربع النهائي

التحق فريق أولمبي المدية بمولودية وهران واتحاد بسكرة ليلة الجمعة للسبت، لدور ربع النهائي من منافسة كأس الرابطة لكرة القدم، وذلك في افتتاح مباريات دور ثمن النهائي من المنافسة.

وتفوق أولمبي المدية على اتحاد بلعباس بنتيجة 1-0 من إمضاء توفيق الغوماري عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 51.

بينما فاز مولودية وهران على مضيفه سريع غليزان بهدف وحيد وقعه ملال بن عمار، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

أما اتحاد بسكرة فتخطى عقبة ضيفه نادي بارادو بضربات الترجيح 4/5، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي إلى التعادل السلبي.

ويتواصل ثمن نهائي كأس الرابطة يوم السبت 8 ماي الجاري، بإجراء خمس مباريات منها "الداربي" العاصمي بين اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر.

النتائج:

سريع غليزان - مولودية وهران 0-1

اتحاد بسكرة - نادي بارادو 0-0 (تأهل ا.بسكرة بضربات الترجيح 5-4)

أولمبي المدية - اتحاد بلعباس 1-0

السبت 8 ماي:

شباب بلوزداد - نجم مقرة ( سا 15:30)

شبيبة الساورة - شبيبة سكيكدة (سا 22:30)

وفاق سطيف - وداد تلمسان(سا 22:30)

شبيبة القبائل - نصر حسين داي(سا 22:30)

اتحاد الجزائر - مولودية الجزائر(سا 22:30)