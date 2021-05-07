كأس الرابطة : ثمـن نهـائي مثيــر بين اتحاد الجزائر- مولودية الجزائر

سيكون الداربي العاصمي المثير بين اتحاد الجزائر و مولودية الجزائر، المقرر بملعب عمر حمادي، قمة الدور ثمن النهائي لكأس الرابطة المحترفة، التي ستشهد يوم السبت، اجراء الدفعة الثانية لمبارياتها.

ويأتي اللقاء رقم 110 بين الناديين العاصمين في كل المنافسات،في ظرف يتميز بحسن النتائج في البطولة، مما جعلهما يعودان من جديد للعب الأدوار الأولى.

فإذا كانت المولودية قد سجلت ثلاثة انتصارات متتالية منها اثنتان تحت إشراف المدرب العائد، نبيل نغيز، فإن الاتحاد يبقى من جهته في سلسلة ناجحة بخمس مباريات دون هزيمة، مما يوحي بأن الموعد المتجدد سيكون مفتوحا على كل الاحتمالات.

ولم يلتق الناديان سوى مرة واحدة في كأس الرابطة، و ذلك خلال الدور الأول لموسم "1999-2000"، حيث عاد الفوز آنذاك للمولودية (1-0) بهدف للاعب فضيل دوب (د 61).

أما شباب بلوزداد الذي يعتبر آخر متوج بالكأس عام 2000 قبل أن يتم تجميدها، فسيلعب مرتاح البال، أمام نجم مقرة.

ويستفيد الشباب الذي أمطر شباب جمعية عين مليلة (5-1) بملعب 5 جويلية، من أفضلية التكهنات، أمام منافس سيتنقل إلى العاصمة بنية تحقيق المفاجأة.

من جهته، يحاول رائد ترتيب البطولة المحترفة، وفاق سطيف، تدارك تعثره الأخير المسجل داخل الديار أمام اتحاد الجزائر (1-1)، أن يعبر للدور الموالي بملعب 8 ماي 45 على حساب وداد تلمسان.

وسيشرع فريق شبيبة الساورة الذي سجل حتى الآن مشوارا ناجحا في البطولة باحتلاله المركز الثاني في الترتيب العام، لأول مرة في هذه المنافسة، حيث سيستضيف ببشار، فريق شبيبة سكيكدة المهدد بالسقوط، و الذي يبدو لأول وهلة في متناوله.

وتستقبل شبيبة القبائل التي لم تتذوق طعم الهزيمة خلال المباريات الأربعة الأخيرة (ي كل المنافسات) نصر حسين الذي انهزم في لقائه الأخير خارج ميدانه أمام مولودية وهران (2-3).

وكانت الدفعة الأولى للدور ثمن النهائي من كأس الرابطة التي جرت يوم 30 أبريل، عرفت تأهل كل من مولودية وهران، اتحاد بسكرة و أولمبي المدية، المتأهلة علي حساب سريع غليزان، نادي بارادو و اتحاد بلعباس.

للتذكير، فإن كأس الرابطة المخصصة و بصورة استثنائية لأندية الرابطة الأولى، أعيد بعثها هذا الموسم، لتعويض كأس الجزائر الملغاة.