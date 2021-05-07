الاحتلال الصهيوني يقتحم "الأقصى" ويعتدي على المصلين ويصيب ويعتقل عددا منهم

اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الصهيوني ، اليوم الجمعة ، باحات المسجد الأقصى المبارك، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع تجاه المصلين، ما أدى إلى إصابة مواطنين فلسطينيين أحدهما برصاصة في رأسه والآخر في عينه، واعتقال آخرين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن مواجهات اندلعت قرب "باب السلسلة" داخل الأقصى، عقب انتهاء صلاة المغرب والإفطار، بعد أن تعمد الاحتلال استفزاز المصلين لدى خروجهم من المسجد..

كما أغلق بابي "العامود" و"السلسلة"، ومنع الدخول الى البلدة القديمة من القدس.

وكان مستوطنون، اقتحموا مأدبة إفطار أقيمت أمام المنازل المهددة بالإخلاء في حي "الشيخ جراح" بالقدس، وأدوا "صلوات تلمودية" استفزازية.

ويواصل أهالي حي "الشيخ جراح" المهددين بالتهجير من منازلهم، الاعتصام وتناول طعام الإفطار أمام منازلهم في ظل منع شرطة الاحتلال الدخول إليه.