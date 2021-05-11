كورونا : 195 إصابة جديدة, 149 حالة شفاء و 8 وفيات في الجزائر خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت 195 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 8 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 149 مريضا للشفاء, حسب ما كشفت عنه هذا الثلاثاء وزارة الصحة والسكان وإصلاح لمستشفيات في بيان لها.

وقد بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 124483 حالة من بينها 195 إصابة جديدة, بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 86703 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3343 حالة.

وحسب نفس المصدر, يتواجد حاليا 19 مريضا في العناية المركزة.

كما أفاد البيان بأنه تم إحصاء 22 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة و 22 ولاية سجلت أقل من 9 حالات, فيما سجلت 4 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وفي هذا الإطار, توصي الوزارة المواطنين بضرورة الالتزام باليقظة, مع احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تؤكد على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.