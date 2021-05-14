سعر خام برنت يقارب 68 دولارا للبرميل

تقدمت أسعار النفط اليوم الجمعة ، ماحية بعض الخسائر الحادة التي تكبدتها في الجلسة السابقة، إذ ارتفعت أسواق الأسهم، لكن المكاسب حد منها وضع فيروس كورونا في الهند المستهلك الكبير للخام واستئناف عمل خط أنابيب في الولايات المتحدة.

وزادت صباح اليوم العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتا بما يعادل 1بالمئة إلى 67،71 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 63 سنتا أو 1بالمئة إلى 64،45 دولار للبرميل.

ونزلت أسعار كلا الخامين 3بالمئة أمس الخميس وتتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع.

وتتعرض أسعار النفط لضغوط هذا الأسبوع بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند، فضلا عن المخاوف من أن السلالة شديدة العدوى التي اكتشفت لأول مرة هناك تنتشر إلى دول أخرى.