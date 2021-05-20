شرفي للإذاعة:توقيع المرسوم الخاص بالدعم المالي للشباب الأقل من 40سنة لتنشيط حملتهم الانتخابية

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أن الدولة وفرت جميع الإمكانيات للشباب لإنجاح الحملة الانتخابية حيث وقع الوزير الأول المرسوم الذي يحدد الإجراءات الخاصة بالدعم المالي الموجه للشباب الذين تقل أعمارهم عن الأربعين سنة.

وفي هذا الصدد أبرز شرفي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى هذا الخميس بأنه تم تنصيب لجنة عمل تتكون من خبراء عملوا على تقديم جملة من الإجراءات نالت المصادقة من قبل الوزير الأول عبد العزيز جراد وأضاف قائلا "تم إخطارنا بأن الوزير الأول أمضى الوثيقة التي تحدد الإجراءات والحقوق وكيفية الحصول عليها وكيفية منحها ومراقبتها".

وأوضح شرفي أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تتلقى ملفات القوائم وعلى كل قائمة -يضيف المتحدث ذاته- إنشاء حساب بنكي وتعيين المكلف بالصرف الخاص بها لتقوم اللجنة المكلفة بعدها بمراقبة تمويل الحملة الانتخابية والميزانية الممنوحة في مدة أقصاها ستة أشهر.

المصدر:الإذاعة الجزائرية