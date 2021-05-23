ورقلة:انطلاق عملية الحصاد لمنتوج السلجم الزيتي الموجة لإنتاج زيت المائدة والحبوب

23/05/2021 - 15:53
اقتصاد, فلاحة
انطلقت هذا الأحد بولاية ورقلة عملية الحصاد لمنتوج السلجم الزيتي الموجه لإنتاج زيت المائدة والحبوب .
هذا وتصل المساحة المزروعة من السلجم الزيتي الذي يجرب لأول مرة بالولاية 50.05 هكتار في مناطق حاسي مسعود وأنقوسة وحاسي بن عبدالله وتتوقع مصالح الفلاحة أن يتراوح مردود الإنتاج ما بين 15 و 25 قنطارا في الهكتار .
وقد أثبتت هده التجارب الأولية لدى 12 فلاحا نجاعتها ،حسب المستثمرعبد الكريم عريف الدي زرع مساحة 20 هكتار من السلجم الزيتي .
أما منتوج الحبوب بكل أنواعه فتتربع المساحة المزروعة منه على 2784هكتارا.بمناطق الحجيرة وحاسي مسعود وسيدي خويلد وتقرت وأنقوسة.
هذا وتتوقع مصالح الفلاحة ان يفوق إجمالي الإنتاج 102 ألف قنطار.
- 63440 قنطار قمح صلب .
- 26280 قنطار قمح لين .
- 11640 قنطار من الشعير .
- 1600 قنطار من التريتيكال الذي يزرع لأول مرة بولاية ورقلة على مساحة 40 هكتار .
- الخرطال
من جهته يرى المستثمر في مجال الحبوب زرقون نور الدين أن منطقة أنقوسة أثبتت مردودية عالية في زراعة القمح والذرة مقارنة بالأنواع الأخرى من الحبوب بالإضافة إلى النخيل .
وتسعى مصالح الفلاحة بورقلة إلى توسيع المساحات المزروعة من هده الزراعات الصناعية الجديدة وتشجيع المستثمرين في هذا المجال للمساهمة في تقليص فاتورة الإستيراد من المواد الغذائية المصنعة ونصف المصنعة وتحقيق الأمن الغذائي،حسب مدير الفلاحة بولاية ورقلة ساعد الهواري .
المصدر:عبد الغفار بن هنية-اذاعة الجزائر من ورقلة