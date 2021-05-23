ورقلة:انطلاق عملية الحصاد لمنتوج السلجم الزيتي الموجة لإنتاج زيت المائدة والحبوب

انطلقت هذا الأحد بولاية ورقلة عملية الحصاد لمنتوج السلجم الزيتي الموجه لإنتاج زيت المائدة والحبوب .

هذا وتصل المساحة المزروعة من السلجم الزيتي الذي يجرب لأول مرة بالولاية 50.05 هكتار في مناطق حاسي مسعود وأنقوسة وحاسي بن عبدالله وتتوقع مصالح الفلاحة أن يتراوح مردود الإنتاج ما بين 15 و 25 قنطارا في الهكتار .

وقد أثبتت هده التجارب الأولية لدى 12 فلاحا نجاعتها ،حسب المستثمرعبد الكريم عريف الدي زرع مساحة 20 هكتار من السلجم الزيتي .