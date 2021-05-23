كوفيد-19:جراد يأمر بتكثيف حملة التلقيح عبر التراب الوطني ابتداء من هذا الإثنين

أمر الوزير الأول،عبد العزيز جراد،وزير الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات،بتكثيف حملة التلقيح ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)،عبر التراب الوطني ابتداء من هذا الإثنين،حسبماأفاد به، هذا الأحد، بيان لمصالح الوزير الأول.

وجاء في البيان: "أصدر الوزير الأول تعليمة إلى وزير الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات تقضي بالقيام ابتداء من يوم الإثنين الـ 24 ماي 2021،بتكثيف حملة التلقيح عبر التراب الوطني".

ولهذا الغرض-يضيف المصدر- ألح جراد على "الحفاظ على الإطار التنظيمي واللوجيستي الذي وضع بموجب القرار الوزاري رقم 2 المؤرخ في الـ 25 جانفي 2021"، مذكرا في السياق ذاته بضرورة احترام المعايير والأولويات المحددة في مجال التلقيح من قبل اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)،والسلطة الصحية المؤهلة".

كما شدد الوزير الأول على ضرورة "بذل مجهود إضافي على مستوى الولايات التي تشهد ارتفاعا في حالات العدوى".