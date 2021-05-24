الفتح الجزئي للحدود الجوية:6 رحلات أسبوعية من وإلى فرنسا، تركيا،إسبانيا وتونس

ستنظم الخطوط الجوية الجزائرية، ابتداء من أول جوان، ست رحلات أسبوعية من و الى فرنسا، تركيا، إسبانيا و تونس،عقب القرار المتعلق بالفتح الجزئي للحدود الجوية، حسبما افاد به هذا الاثنين بيان لمصالح الوزير الاول.

وسيتم ضمان ثلاث (03) رحلات أسبوعية من وإلى فرنسا، من قبل شركة الخطوط الجوية الجزائرية، بمعدل رحلتين (2) من و الى باريس و رحلة (1) من و الى مرسيليا و كذا رحلة من و الى كل من تركيا (اسطنبول)، إسبانيا (برشلونة) و تونس (تونس العاصمة)،حسب البيان.

ويرخص في مرحلة أولى، لمطارات الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة فقط باستقبال المسافرين عند الوصول أو المغادرين نحو الوجهات المحددة.

و تم اتخاذ هذه القرارات، هذا الإثنين، من قبل الوزير الأول، عبد العزيز جراد،عقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا(كوفيد-19) والسلطة الصحية وهذا تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون،حسب البيان.