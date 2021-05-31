أوبك+:عرقاب يشارك هذا الثلاثاء في أعمال الاجتماع الوزاري الـ17

سيشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب،هذا الثلاثاء، في اشغال الاجتماع الوزاري السابع عشر لدول اوبك والدول خارج اوبك الذي سيعقد عبر تقنية التحاضر عن بعد،حسبما افاد به هذا الإثنين بيان للوزارة.

وسيخصص هذا الاجتماع، الذي يضم 23 دولة (13 دولة في أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة) الموقعة على إعلان التعاون، لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية وآفاق تطورها على المدى القصير،يضيف نفس المصدر وسيسبق هذا الاجتماع، في نفس اليوم، الاجتماع الثلاثون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) والتي سيتعين عليها تقييم،على اساس تقرير اللجنة الفنية المشتركة، ظروف سوق النفط الحالي على المدى القصير وكذا مستوى الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج لشهر ماي 2021 للدول الموقعة على إعلان التعاون.

وتتكون اللجنة الوزارية المشتركة بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك من الجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت ونيجيريا وفنزويلا ودولتان غير أعضاء في منظمة أوبك وهي روسيا وكازاخستان، وستشارك انغولا ايضا في اعمال (جي ام ام سي) كرئيس لمؤتمر اوبك.