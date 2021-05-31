المنتخب الوطني الجزائري يستهل تربصه في غياب محرز ومبولحي

دخل المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم في تربص تحضيري، اليوم الاثنين، بالمركز الفني لسيدي موسى، دون القائد رياض محرز والحارس رايس وهاب مبولحي، وذلك تحسبا للقاءات الودية في شهر جوان أمام موريتانيا، مالي وتونس.

وحسب نفس المصدر، فإن 28 لاعبا شاركوا مساء اليوم الاثنين في الحصة التدريبية تحت قيادة المدرب الوطني جمال بلماضي.

واستفاد محرز -الذي خاض نهائي رابطة أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي أمام تشيلسي (خسارة 1-0)- من أيام راحة.

ومن جهته، من المتوقع أن يلتحق مبولحي، حارس مرمى الاتفاق السعودي، يوم الثلاثاء أو الأربعاء.

وكشف بلماضي يوم السبت عن قائمة تضم 30 لاعبا والتي وجه فيها، لأول مرة، لحارس مرمى أولمبي المدية (الرابطة الأولى الجزائرية)، عبد الرحمن مجادل، بينما غاب وسط ميدان أسي ميلان الايطالي اسماعيل بن ناصر والذي تعرض لعملية على مستوى القدم.

وسيواجه ''الخضر'' ثلاث مباريات ودية أمام كل من موريتانيا (3 جوان/ تشاكر -بالبليدة) و مالي (6 جوان/ تشاكر- بالبليدة)، وفي تونس (11 جوان) أمام "نسور قرطاج".

وتدخل هذه المباريات ضمن البرنامج التحضيري لـ"الخضر" تحسبا للدور الثاني من التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس العالم قطر-2022، علما أنه تم تأجيل المقابلات التصفوية من يونيو الى سبتمبر المقبل بسبب جائحة كورونا.

و يدشن أبطال إفريقيا التصفيات المونديالية داخل الديار أمام جيبوتي قبل التنقل الى واغادوغو لملاقاة بوركينافاسو، ثم استقبال النيجر، ضمن لقاءات المجموعة الأولى.