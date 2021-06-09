تشريعيات 12 جوان: الإذاعة الوطنية ترصد أجواء التصويت في المكاتب المتنقلة

وسط الكثبان الرملية للعرق الشرقي الكبير بدائرة البرمة الحدودية مع دولة تونس الشقيقة، تنقلت صباح هذا الأربعاء، القوافل الانتخابية المتكوّنة من 28 سيارة لمناطق تواجد البدو الرحل، حيث خصّصت المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بورقلة ستة مكاتب متنقلة، و42 مؤطرًا لإتاحة الفرصة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وبالمكاتب المتنقلة السبع (بئر كولاس، بئر الطير، أكفاو، غرد الباقل 01 و02، بئر بركايز، القلته وبئر لحرش)، وصل التعداد العام إلى 7805 ناخبة وناخب، وهو ما يمثل 70% من الهيئة الناخبة الكلية لبلدية البرمة البالغ تعدادها 10969 ساكنًا.

جدير بالذكر أنّ التصويت جرى في ظل احترام شروط الوقاية من فيروس كورونا، حيث يتواجد ممرضين وأطباء على مستوى كل المكاتب الانتخابية بالدائرة وعددها 14 مكتبًا، علمًا أنّ عملية تصويت البدو الرحل تنتهي السبت القادم بالتزامن مع إجراء الانتخابات التشريعية عبر كل مناطق الوطن..

ويأمل مواطنو دائرة البرمة والبدو الرحل أن ينقل أعضاء المجلس الشعبي الوطني القادم بولاية ورقلة مطالبهم واحتياجاتهم للسلطات العليا في البلاد وفي مقدمتها توفير المياه الصالحة للشرب، وتعبيد الطرقات، ودعم شبكة النقل، وتشغيل الشباب.

نسبة المشاركة في حدود الساعة الرابعة عصرًا بالصناديق المتنقلة من فئة 72 ساعة بولاية تمنراست 19.60 بالمئة بانتخاب 2764 ناخبًا من مجموع 14103 مسجلين، أما ولاية عين صالح وعين قزام فسنوافيكم بحيثياتها لاحقًا.

عبد الغفار بن هنية مبعوث إذاعة ورقلة