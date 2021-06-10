شروع الجالية الجزائرية بالمهجر في عملية التصويت لتشريعيات الـ12 جوان

تشرع الجالية الجزائرية في المهجر بداية من هذا الخميس في عملية التصويت لتشريعيات الـ12 جوان الجاري في بعض الدول وسط تنظيم محكم للعملية يتخلله بروتوكول صحي صارم.

وفي هذا الجانب أكد مندوب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بمقاطعة بونتواز الفرنسية شازيل عثمان نغموش في تصريح للقناة الإذاعية الأولى انه بالتنسيق مع السلك الديبلوماسي والقنصلي المعتمد في الخارج تم تسخير كل الوسائل التقنية والبشرية والمالية من اجل إنجاح عملية الإقتراع لهذه الاستحقاقات التشريعية.

وأشار شازيل عثمان نغموش إلى أن عدد المراكز الانتخابية في الخارج وصل إلى 43 مركزا منهم 356 مكتبا و139 مكتب متنقل.

أما على مستوى قنصلية بونتواز أوضح المسؤول ذاته أن هذه المقاطعة تتوفر على مركزين والهدف من ذلك تقريب الصندوق من الهيئة الناخبة لتسهيل عملية التصويت وتمكينها من أداء واجبها الإنتخابي في ظروف ملائمة.

المصدر:الإذاعة الجزائرية