تشريعيات 12 جوان : الجالية الجزائرية تواصل الإدلاء بأصواتها في ظروف مــحكمة

يواصل أفراد الجالية الجزائرية في الخارج الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في البرلمان القادم وسط إجراءات تنظيمية وصحية محكمة.

وفي هذا الصدد أكد ممثل السلطة الوطنية المستقلة بالمنطقة الرابعة بواشنطن منير بلقيروت في تصريح لإذاعة الجزائر الدولية هذا الجمعة ، إدلاء أفراد الجالية الجزائرية بواشنطن بأصواتهم في الانتخابات التشريعية بعد التأكد من إتباع برتوكول الوقاية من كوفيد19 .

وأوضح منير بلقيروت بأن عدد المسجلين بمركز واشنطن هو 1518 أما مركز نيويورك فعدد المسجلين به هو 8272 موزعون على ثمانية مكاتب تصويت أحدها متنقل ، مسيرا إلى أن أفراد المكاتب الانتخابية يقدمون التوضيحات اللازمة لتسهيل وإنجاح العملية الانتخابية.

ومن النيجر أدلى أفراد الجالية الجزائرية بأصواتهم في التشريعيات في ظروف جيدة يقول سفير الجزائر بالنيجر علي درويش، مبرزا أن قوام الكتلة الانتخابية يبلغ 587 ناخبا موزعين على كل من مكتب نيامي المفتوح على مستوى السفارة ومكتب أكداس الموجود على مستوى القنصلية المتواجدة بهذه المنطقة في شمالي النيجر.

أما بروما فقد تم تسخير كل الإمكانات المادية و البشرية لإنجاح العملية الانتخابية وتمكين الجزائريين هناك من أداء واجبهم الانتخابي في أحسن الظروف تقول ممثلة السفارة الجزائرية بروما سمية هادف.

وبالنسبة لسيرورة العملية الانتخابية بسفارة الجزائر بروما أوضحت المتحدثة ذاتها بأنه تم فتح ثلاث مكاتب اقتراع ثابتة لتسهيل وتقريب أماكن التصويت من أعضاء الجالية الجزائرية المقيمين بوسط وجنوب إيطاليا وهي مكتب العاصمة روما الذي يضم 1387 منتخبا ومكتب نابولي الذي يضم 1067 منتخبا ومكتب فيكتوريا بصقلية الذي يضم 225 منتخبا ، مؤكدة في السياق ذاته تسخير كافة الوسائل البشرية و المادية الضرورية لإنجاح العملية الانتخابية لاسيما تلك المتعلقة ببرتوكول الوقاية من فيروس كورونا.

وبدورهم أعرب أفراد من الجالية الجزائرية بالمهجر عن تمسكهم بحقهم الانتخابي و أدائهم لواجبهم الوطني خدمة للوطن و للمشاركة في بناء الجزائر الجديدة .

المصدر:الإذاعة الجزائرية