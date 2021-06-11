تونس- الجزائر 2/0: "الخضر" يحطمون الرقم الإفريقي في عدد المباريات بدون هزيمة

فاز المنتخب الوطني لكرة القدم، وديا على نظيره التونسي بنتيجة 2-0 سهرة يوم الجمعة، بملعب "حمادي العقربي" برادس وينجح بذلك في تحطيم الرقم الإفريقي في عدد المباريات بدون هزيمة الذي كان يحمله المنتخب الايفواري ب26 لقاء.

وحمل فوز "الخضر" توقيع كل من المهاجم بغداد بونجاح في الدقيقة 19 ورياض محرز في الدقيقة 28.

وعلى عكس الاختبار الودي الأول والثاني أمام موريتانيا ومالي، أين دخلت الأسماء الاحتياطية في التشكيلة الأساسية، قام المدرب الوطني، جمال بلماضي هذه المرة بالاعتماد على ركائز الفريق على غرار رايس وهاب مبولحي، يوسف عطال، رامي بن سبعيني، جمال الدين بن العمري، عيسى ماندي، هاريس بلقبلة، راميز زروقي، سفيان فيغولي، رياض محرز، بغداد بونجاح ويوسف بلايلي.

وبهذا الفوز، يحطم المنتخب الوطني الرقم القياسي الإفريقي للمقابلات بدون انهزام الذي كان بحوزة المنتخب الايفواري ب26 مقابلة منذ 2013.

وكان زملاء القائد رياض محرز، قد تغلبوا عن جدارة واستحقاق يوم الخميس الماضي على موريتانيا بنتيجة 4-1، وعلى مالي يوم الأحد الفارط بنتيجة 1-0 ليختتموا لقاءهم التحضيري الثالث بفوز أخر سيكون له أثر إيجابي على معنويات اللاعبين قبل دخول معترك تصفيات كأس العالم.

للتذكير، تدخل هذه المباريات ضمن البرنامج التحضيري ل"الخضر" تحسبا للدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، المقرر انطلاقه في شهر سبتمبر المقبل حيث يدشن أبطال إفريقيا التصفيات داخل الديار أمام جيبوتي قبل التنقل لملاقاة بوركينافاسو، علما أن المنافس الآخر في المجموعة الأولى هو منتخب النيجر.