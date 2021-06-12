تشريعيات 2021: الوزير الأول يؤدي واجبه الانتخابي

12/06/2021 - 09:12 من التلفزيون الجزائري أدى الوزير الأول, عبد العزيز جراد, صباح هذا السبت واجبه الانتخابي في إطار الانتخابات التشريعية, وذلك على مستوى مدرسة أعمر حيدة بدالي ابراهيم بالجزائر العاصمة. وسوم: تشريعيات 2021 طالع ايضاً تشريعيات 2021: أزيد من 24 مليون ناخب يشرعون في أداء واجبهم الانتخابي تواصل عملية التصويت على مستوى المكاتب المتنقلة عبر كل ولايات الوطن وسط اجراءات... تشريعيات 12 جوان : الجالية الجزائرية تواصل الإدلاء بأصواتها في ظروف مــحكمة محمد شرفي للاذاعة:تم طبع أكثر من مليار ورقة انتخابية وجل الولايات استلمت حصصها