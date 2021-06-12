تشريعيات 2021: الوزير الأول يؤدي واجبه الانتخابي

12/06/2021 - 09:12

من التلفزيون الجزائري

أدى الوزير الأول, عبد العزيز جراد, صباح هذا السبت واجبه الانتخابي في إطار الانتخابات التشريعية, وذلك على مستوى مدرسة  أعمر حيدة بدالي ابراهيم بالجزائر العاصمة. 

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